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Girne’de uyuşturucu! 2 Kişi tutuklandı

Girne’de yapılan operasyonda yaklaşık 18 gram uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı.

30 Haziran 2022 Perşembe 20:12
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Girne’de uyuşturucu! 2 Kişi tutuklandı
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Polis Basın Bültenine göre, dün Karaoğlanoğlu’nda, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyon kapsamında, I.V.I. (E-26) ve A.U.’nun (E-47) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 9 gram ağılığında hintkeneviri, 9 adet parça halinde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap ve yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da trafik kazası

Gazimağusa’da, bugün sabah saatlerinde eski Gazimağusa-Lefkosa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Jonathan Ularam (E-30), 184 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RE 968 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Özüm Güzer (E-33) yönetimindeki RM 367 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından RM 367 plakalı araç sürücüsü Özüm Güzer’in bel kemiğinde kırık, RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. Odigie’nın her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Abale N. Lebele ve Martina M. Mupfeki’nin ise tedavileri halen sürüyor. RE 968 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
GirneOperasyon
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