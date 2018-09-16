Girne’de uyuşturucu

Girne’de faaliyet gösteren M.N.Ç.’ye (E-42) ait iş yeri içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisinde yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, ofis içerisinde ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kağıdı bulundu.

Maddeler emare olarak alınırken, adı geçen şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.