Girne’de uyuşturucu

Girne’de, şüpheli görülen M.K.N.A.’nın (E-42) kullandığı araç içerisinde dün yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.



Zanlının Alsancak’taki evinde yapılan aramada ise, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.



M.K.N.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.