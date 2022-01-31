Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı

Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor

Girne Belediyesi’nin geleneksel olarak 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği, 3-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 18:20
37 Okunma
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
banner108

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde düzenlenen Yarıyıl Şenliği’nde ücretsiz atölye çalışmaları yapılacağı duyurularak, bilgi verildi.

Buna göre, 3 Şubat Perşembe günü 13:00-15:00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Origami Atölyesi, 4 Şubat Cuma günü Sanat Galerisi’nde Oyun Günü, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Resim Atölyesi ve 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Seramik Atölyesi yapılacak. Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, 12 Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Çocuk Partisi ile sona erecek.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için 0392 8151508 ve 05391126363 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceğinin kaydedildiği açıklamada, atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi isteneceği belirtildi.

KADIOĞLU: “BU YIL BEŞİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların sosyalleşebileceği, kendini geliştirebileceği, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl da pandemi koşulları dikkate alınarak bir program hazırladıklarını ifade eden Kadıoğlu, ücretsiz gerçekleşecek atölyelerin tüm çocukların katılımına açık olduğunu belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “TÜM ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek, belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çocukların, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek, bakış açıları geniş, bireysel farklılıklarının bilincinde, barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için bu tür faaliyetlerin önemine değinen Güngördü, okulların tatile girmesi nedeniyle karne alan tüm çocuk ve gençleri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
SON DAKİKA! Akacan’ın babası vuruldu
SON DAKİKA! Akacan’ın babası vuruldu
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim