Girne’de “Yüreklere Dokun alkış-La” etkinliği düzenlendi

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve Gazimağusa 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden gençlerin gösteri yanında, Manga ve Faydee konserlerinin de yer aldığı, “engelsiz şölen”, “Yüreklere Dokun Alkışla” dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da yapıldı.

Geceye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,Maliye Bakanı Serdar Denktaş , bazı milletvekilleri , Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü , bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gece Girne 18 yaş Üstü Rehabilitasyon merkezinden Arife Özenen’in okuduğu “Engelsiz Yaşam”adlı şiirle başladı.

Gecede daha sonra, Stüdyo 21 Hip-Hop Gösterisi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Engelsiz Ritim Grubu,Özel Eğitim Vakfı Korosu, Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Korosu ve Girne 18 Yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin halk dansları gösterileri yer aldı.

Bakan Zeki Çeler de, kendi öğrencileri olan Girne 18 yaş Üstü Rehebilitasyon Merkezi Halk dansları ekibinin performansına eşlik etti.

Gecede bakan Zeki Çeler’e , engelli gençlerin el emeği olan ahşap pano hediye edildi. Engelli gençlerin performanslarını sergilediği gecede duygusal anlar yaşandı, rehabilitasyon merkezi üyelerinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sosyal Hizmetler dairesi Müdürü Aydan Başkurt,özel eğitimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırarak onların sağlık eğitim gibi her alana eşit şekilde erişmelerini sağlamanın, sosyal devlet olmanın bir gereği, devletin ve toplumun en önemli görevi olduğunu söyledi.

Engelli bireylere fırsat verilmesi halinde birçok şeyi başarabileceğini vurgulayan Başkurt, gösteriye katılan gençler ve eğitmenlerini kutladı.

Tüm annelerin kutsal ve değerli olduğunu ancak özel gereksinimli çocuklara sahip annelerin daha özel olduğunu belirten Aydan Başkurt, büyük bir yaşam mücadelesi veren engelli annelerinin , anneler gününü kutladı.

Konuşmasının sonunda, 15 aydır ekibinde görev yaptığı bakan Zeki Çeler’e, sosyal hizmetler personelinin yaptığı tüm çalışmalara verdiği destek, değer ve görev süresince çıktığı her platformda büyük bir özveriyle çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarının özverisini takdir ederek , anlatması nedeniyle teşekkür eden Başkurt, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, belediye olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan , katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Belediye olarak engelliler için çaba sarf eden kurum- kuruluşlara ve engelli ailelerine her zaman ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Güngördü, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, bu yıl ikincisini düzenlenen engelsiz şölen ile özel gereksinimli gençlerin, toplumun bir parçası olduğunu ,onların engellerinin aslında engel olmadığını, fırsat verildiği takdirde aslında neler yapabildiklerini topluma göstermek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

15 aylık bakanlığı süresince, ülkede Avrupa standartlarında hizmet vermek için çalışan sosyal hizmetler dairesinin , gözbebeği olduğunu vurgulayan Çeler, bakanlığı döneminde sosyal hizmetler konusunda yaşadığı olaylar, şahit olduğu tecrübeleri ömrü boyunca unutmayacağını dile getirdi.

Engelli bireylerin kendilerine fırsat ve eğitim verildiğinde birçok şeyi başarabileceğini vurgulayan Çeler, geçtiğimiz ay Down Sendromlular gününde gerçekleştirilen etkinlikte,down sendromlu bireylerin , neler yapabileceğini topluma gösterdiğini söyledi .

Bakanlığı döneminde en önemli 2 hedefinin huzurevi ve engelsiz yaşam evini hayata geçirmek olduğunu ve bunu gerçekleştiremeden görevden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını kaydeden Çeler, kendisinden sonra göreve gelecek ismin bu projeleri hayata geçirmesini diledi.

Devletin yetersiz kaldığı noktada, toplumun ve vatandaşların da sorumluluğu bulunduğunu vurgulamak için bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Çeler,tüm çabalarına rağmen hayata geçiremedikleri engelsiz yaşam evinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Annesi hasta olduğu için geceye katılamayan ve annesi vefat eden engelli gençleri sahneye yanına alan Çeler, “Pazar günü anneler günü. Ömer hariç diğer anneleri yanında ama hepsinin yüreğinde ve aklında tek bir şey var soru işareti var. Biz bu hayattan göç ettikten sonra evlatlarımız ne olacak ..İşte bu soru işaretini onların aklından kaldırmak devletin ve bizlerin sorumluluğudur bunu yapamadığım için buruk gidiyorum, ama bunu yapabilmesi için yeni gelecek olan arkadaşımın her zaman yanında olacağım. Bu akşamdan sonra tüm toplumda onların yanında olacak ve bu engelsiz yaşam evi bitecek ve hiçbir anne yüreği sızlayarak bu hayattan göç etmeyecek”diye konuştu.

Çeler konuşmasının sonunda geceye katılan ve gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Açılış konuşmalarının ardından Manga ve Faydee konseri yer aldı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Kapsamında, 14 Mayıs Salı günü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin, ODTÜ KKTC Psikoloji bölümü öğrencileri ile atölye çalışmalarında yaptığı eserlerin sergisi ve gösterisi yapılacak.

15 Mayıs saat 17.30’da Atilla Toplaoğlu Spor Tesiisnde, “Engelsiz Futbol” ve “Uçurtma Şenliği” gerçekleştirilecek.

Ekinlikler, 16 Mayıs Perşembe günü Taşkent Piknik alanında saat 11.00’de yer alacak “Engelsiz Piknik” ile sona erecek.

Pikniğe, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençler katılacak.

(BRT)