Girne’de zabıtalar kordonboyunda devriye gerçekleştiriyor

Girne Belediyesi Zabıta Amirliği, Girne kordonboyu bölgesinde hafta sonları (Cumartesi-Pazar) Saat 20.00 ile 23.00 arasında rutin kontroller yapmaya başladı.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; Hafta sonu (Cumartesi Ve Pazar ) günlerinde gece saat 20.00-23.00 arasında halkın güvenliği için Kordonboyu bölgesinde yaz döneminde kontrol yapacak ve aynı zamanda marketlerin denetimini sürdürecek. Zabıtaların kontrollerinde; Park güvenliği, izinsiz seyyar satıcılar, izinsiz müzik yapanların denetleyeceği, olumsuz olaylara müdahale edeceği ve marketlerin Bakanlar Kurulu kararına uygun saatlerde kapalı olup olmadıklarını denetleyecekleri açıklandı.