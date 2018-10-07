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Girne’deki araç hırzılığı ile ilgili iki kişi tutuklandı

07 Ekim 2018 Pazar 09:05
Girne’deki araç hırzılığı ile ilgili iki kişi tutuklandı

Girne’de bir aracın camlarını kırarak içerisinden para çalan ve kaçarken iki kişiye kişiye bıçak çekip, darp eden iki kişiyi tutulandı.

Polis Basın Sıbaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne ‘de Baldöken otoparkında, Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın camlarını kırarak içerisinden para vs çalan ve akabinde de iki kişiye bıçak çekip, darp ettikten sonra telefonunu çalarak olay yerinden kaçan iki kişiyi tutulandı.

İsimlerinin baş harfleri A.K. ve M.K. olan iki kişi Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
GirneAraç HırzılığıHaberKKTC
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dervis 2018-10-07 11:03:12

bu soygunun ve diger tum asayis sorunlarinin sorumlusu hicbir onlem almadigi icin gkk komutaninin ta kendisidir. kendisinden kamu adina birilerinin (!) hesap sormasi gerekir.

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