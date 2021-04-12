Girne’deki Camiler İlaçlandı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesine bağlı ekipler, dezenfektan ilaçlar kullanarak, Nurettin Ersin Paşa Camii, Yazıcızade Camii, Ağa Cafer Paşa Camii, Doğanköy Camii, Ozanköy Camii, Karaoğlanoğlu Camii ve Zeytinlik Camii’yi ilaçladı.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde toplu ibadet yerlerinde, kapalı alanların üçte biri oranında kullanılması, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Güngördü, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılması ve girişlerin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerek, belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

“Yarın başlayacak olan Ramazan ayında hepimize görevler düşmektedir” diyen Güngördü, Covid-19 salgını döneminde iftarlarda ve ibadetlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güngördü, tüm vatandaşlara, Ramazan Ayı boyunca sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu günler diledi.