Girne’deki mahkumların sağlığı tehlikede

Girne Polis Karakolu’nun bulunduğu yerdeki fosseptiklerin patladığı ve burada kalan mahkumların sağlıklarının tehdit altında olduğu öğrenildi.

Cezaevinde corona virüsün patlak vermesi nedeniyle hükümsüz tutukluların karakollardaki hücrelerde kalması buralardaki sayıyı artırmış durumda.

Mahkum yakınlarının verdiği bilgiye göre Girne’deki karakolun hücrelerinin bulunduğu bölüm fosseptikten çıkan atıklar nedeniyle sağlıksız bir hal aldı.

Yaşanılan sağlıksız durumu ailelerine bildiren mahkumlar, ağır bir kokunun hakim olduğundan şikayet ediyorlar.

Mahkumlarının sağlıklarının bozulabileceğine yönelik endişelerini dile getiren mahkum yakınları derhal bu soruna bir çözüm bulunmasını talep ediyorlar.

KAYNAK: SES KIBRIS