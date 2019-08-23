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Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi

23 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi

Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi.

Girne’de ,sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan , Mehmet Eminoğlu ,Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
GirneTapuDava
Yorumlar
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Kemal 2019-08-23 14:23:40

6 gün sonra serbest. Yurtdışı yasağı koyarlar ama adamlar bir şekilde kuş olup uçarlar. Yurtdışı yasağı konulanların %70 i kaçıp gitti. Gidemeyenler ise garibanlar.

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Memo Sure Son's 2019-08-23 16:33:46

Emlak piyasası ve ülke ekonomisi bu tür sahtekarlıklar yüzünden zarar görmekte, piyasanin itibari ve imajı zedelenmektedir. Bu sahtekarlıkları duyan yabancı yatırımcı bu ülkeye nasıl yatırım yapsın? Yabancı yatırımcı bu ulkede yatırım yapmazsa ulkeye nasıl döviz girecek, halk nasıl refah edecek?

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Berk(Vlademir) 2019-08-23 16:36:20

Kendi kafana göre tanımadığın insanlar hakkında genelleme yaparak, kendi kafandaki ideolojik mandalist yaşam tarzınla Kemal , bilip bilmediğin insanlar hakkında yorum yapacak kadar megoloman biri olman ne kadar gerikafalı olduğunu simgeler nitelikte.Bilmediğin , tanımadıın insanlara yorum yapma niteliksiz embesil.

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yiğit 2019-08-23 16:42:25 @Berk(Vlademir)

boyundan büyük laflar edecem diye ıkınacağına, megaloman nasıl yazılır öğren, ondan sonra pipinle oynarsın buralarda

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