Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi.
Girne’de ,sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan , Mehmet Eminoğlu ,Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi.
(BRT)
6 gün sonra serbest. Yurtdışı yasağı koyarlar ama adamlar bir şekilde kuş olup uçarlar. Yurtdışı yasağı konulanların %70 i kaçıp gitti. Gidemeyenler ise garibanlar.
Emlak piyasası ve ülke ekonomisi bu tür sahtekarlıklar yüzünden zarar görmekte, piyasanin itibari ve imajı zedelenmektedir. Bu sahtekarlıkları duyan yabancı yatırımcı bu ülkeye nasıl yatırım yapsın? Yabancı yatırımcı bu ulkede yatırım yapmazsa ulkeye nasıl döviz girecek, halk nasıl refah edecek?
Kendi kafana göre tanımadığın insanlar hakkında genelleme yaparak, kendi kafandaki ideolojik mandalist yaşam tarzınla Kemal , bilip bilmediğin insanlar hakkında yorum yapacak kadar megoloman biri olman ne kadar gerikafalı olduğunu simgeler nitelikte.Bilmediğin , tanımadıın insanlara yorum yapma niteliksiz embesil.
boyundan büyük laflar edecem diye ıkınacağına, megaloman nasıl yazılır öğren, ondan sonra pipinle oynarsın buralardaBeğen (0) Beğenmedim! (0)