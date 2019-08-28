Girne’deki Uyuşturucu Olayında 10 Tutuklu Daha

Polis basın bültenine göre, H.D.’nin (E-21) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain, 12 extasy hap, 0.10 mg metamfetamin,20 gram hintkeneviri ve 61 cinsel gücü arttırıcı jel bulunması meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-31), E.S.(E-28), O.T.(E-40), E.Y.(E-35), Y.U.(E-44), P.M.(K-24), M.B.S.(K-25), D.K.(E-27), A.T.(K-24) ve A.A.(E-37) tutuklandı.