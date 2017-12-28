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Girnelilerin beklentileri

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Girne İnisiyatifi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:43
Girnelilerin beklentileri
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Ziyarette inisiyatifin yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcıların kent için dileklerini bıraktığı kutu Güngürdü’ye iletildi.

Girne İnisyatifi adına konuşan Birol Karaman, farklı siyasi görüşler siyasi parti ve kesimlerden vatandaşlardan oluşan inisiyatifin, yaklaşık 1 buçuk yıldır, Girneyle ilgili mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Karaman, geçen yıl yeni yıl karşılama partisine katılanların, kentle ilgili dileklerini kağıtlara yazarak ağaçlara astığını, bu yıl ise, dilekleri iletmek amacıyla Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığına 3 ayrı kutu hazırladıklarını dile getirdi.

Karaman, vatandaşların beklentilerini yerine getirmek için işbirliği içinde çalışmanın kenti ileriye taşıyacağını da aktardı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamında çok önemli yeri olduğuna vurgu yaptı.

Güngördü, Girne inisiyatifinin 1 buçuk yıl önce başlattığı hareketin, kent için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

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