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Girne’nin Bazı Bölgelerine Yarın Yaklaşık 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’nin bazı bölgelerine yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

06 Temmuz 2021 Salı 13:15
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Girne’nin Bazı Bölgelerine Yarın Yaklaşık 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “yarın elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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