Girne’nin iyilik meleği

Ülkede bulunan yabancı uyruklu öğrenciler ve ihtiyaç sahibi insanlara gönüllü olarak her gün yardım dağıtan Kıbrıslı Türk Rüya (Alexia) Jolybois, "Ben istesem havuzlu villamda oturup keyfime bakardım fakat bu kadar duyarsız olmam mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yardımların büyük bir bölümünü kendi karşılayan Jolybois, bağışçılardan da destek alıyor.

Uzun yıllar İngiltere’de yaşam süren ve ülkesine dönen Rüya Jolybois, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor.

Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü üyesi olan Jolybois, tüm salgın hastalık risklerine risklere rağmen ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı oluyor.

Her gün sabah saat 10’da Girne Belediyesi otoparkında ülkede bulunan yabancı öğrencilere ve ihtiyaç sahibi insanlara gıda yardımında bulunan Rüya Jolybois, yabancı öğrenciler arasında iyilik meleği olarak biliniyor.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’de Jolybois’in bu duyarlı davranışından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Farklı bölgelerde belediyelerin dağıttıkları yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamasından dolayı rahatsızlık duyduğunu belirten Jolybois, özellikle ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin ve öğrencilerin zor durumda olduklarını kaydetti.

Jolybois, belediyelerin sadece kendi vatandaşlarına değil ülkedeki yabancı uyruklulara da destek vermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

“ÜLKEDE IRKÇILIK HAT SAFHADA”

Başbakan Ersin Tatar’a hitaben bir dilekçe yazarak ülkede bulunan Afrika kökenli öğrencilerin duruma dikkat çeken Rüya Jolybois, söz konusu dilekçeyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ulaştırılması için girişim yaptı.

Ülkede bulunan Afrikalı öğrencilerin üniversiteler tarafından sadece gelir kaynağı olarak görüldüğünü ve bazı üniversitelerin bu zor zamanlarda öğrencilerini yalnız bıraktığını savunan Jolybois, aynı şekilde ev sahiplerinin de tutumundan dolayı rahatsızlıklarını dile getirerek ülkede ciddi şekilde ırkçılık yapıldığını savundu.

Ülkedeki birçok Afrika kökenli öğrencinin maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Rüya Jolybois, çalışarak ülkede yaşamaya ve eğitim görmeye çalışan Afrikalı öğrencilerin okul harçlarının üniversiteler tarafından geri verilmesi gerektiğini de savundu.