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Gizem avukat olacaktı!

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi genç kız, 5 ayrı işyerinden bakım ve kozmetik ürünü çaldığı iddiasıyla tutuklandı...

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:46
Gizem avukat olacaktı!
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Diyalog gazetegsinden Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Gizem Bulat isimli genç kız, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeden dudak kremi, yüz temizleyici, yüz kremi, tüy dökücü ve parfüm gibi bakım ve kozmetik ürünlerini çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. 

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, zanlının, 8 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da İnönü Bulvarı Üzerinde faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeden dudak kremi, yüz temizleyici, yüz kremi, tüy dökücü ve parfüm gibi bakım ve kozmetik ürünlerini çaldığını söyledi. 

Çalınan malzemeler çantasında bulundu 

Zanlının aynı gün Gazimağusa’da tespit edilip tutuklandığını belirten Üreten, sirkat edilen tüm ürünlerin, zanlının çantasında bulunduğunu bildirdi.  

Zanlının suçunu kabul ederek gönüllü ifade verdiğini de aktaran Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Üreten, zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu da sözlerine ekledi. 

10 bin TL ödedi 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. 
 

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