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Gizli anlaşma yapan zanlılar mahkemede

(Kamalı Haber) – Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:35
Gizli anlaşma yapan zanlılar mahkemede

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’le yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına  emir verdi. 

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Güney Kıbrıs
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