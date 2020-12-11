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Gizli ittifak çöktü

Demirhan’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Pakistan uyruklu (1)Nouman Sabır(E-23), (2)Asghar Alı(E-23) ve (3)Raja Muhammad Adnan Sharif(E-26) ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan Pakistan uyruklu (4)Dilawar Hussain(E-27) ve (5)Abu Sufyan(E-30), Gine uyruklu (6)Bangaly Malagbe Conde(E-25) ve (7)Fode Mouke Camara(E-25), Kamerun uyruklu (8)Joseph Junior Youth Youth(E-20), (9)Marthe Nathalie NGO Bakai(K-41), (10)Philomene Ogandoa(K-42), (11)Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo(K-30), Kongo uyruklu (12)Hermence Mayundu Lukeba(E-24) ve Nijerya uyruklu (13)Chukwudi Solomon Odoh(E-34) ve onları Güney Kıbrıs’a geçireceği iddia edilen zanlı 14 Mustafa Eğmez  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Aralık 2020 Cuma 16:40
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Gizli ittifak çöktü

Demirhan’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Pakistan uyruklu (1)Nouman Sabır(E-23), (2)Asghar Alı(E-23) ve (3)Raja Muhammad Adnan Sharif(E-26) ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan Pakistan uyruklu (4)Dilawar Hussain(E-27) ve (5)Abu Sufyan(E-30), Gine uyruklu (6)Bangaly Malagbe Conde(E-25) ve (7)Fode Mouke Camara(E-25), Kamerun uyruklu (8)Joseph Junior Youth Youth(E-20), (9)Marthe Nathalie NGO Bakai(K-41), (10)Philomene Ogandoa(K-42), (11)Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo(K-30), Kongo uyruklu (12)Hermence Mayundu Lukeba(E-24) ve Nijerya uyruklu (13)Chukwudi Solomon Odoh(E-34) ve onları Güney Kıbrıs’a geçireceği iddia edilen zanlı 14 Mustafa Eğmez  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların Ağır Bir Cürüm işlemek Kastı İle Gizli İttifak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, 07.12.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Cöş ekibi Balıkesir köyünde devriyede bulunduğu bir esnada 1001 Airport Mall isimli alışveriş merkezinin yanından geçerken konu alışveriş merkezine girilen yol üzerinde şüpheli vaziyette görülen ZPN 379 plakalı kiralık araçta bulunan Pakistan uyruklu (1)Nouman Sabır(E-23), (2)Asghar Alı(E-23) ve (3)Raja Muhammad Adnan Sharif(E-26) ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan Pakistan uyruklu (4)Dilawar Hussain(E-27) ve (5)Abu Sufyan(E-30), Gine uyruklu (6)Bangaly Malagbe Conde(E-25) ve (7)Fode Mouke Camara(E-25), Kamerun uyruklu (8)Joseph Junior Youth Youth(E-20), (9)Marthe Nathalie NGO Bakai(K-41), (10)Philomene Ogandoa(K-42), (11)Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo(K-30), Kongo uyruklu (12)Hermence Mayundu Lukeba(E-24) ve Nijerya uyruklu (13)Chukwudi Solomon Odoh(E-34)'u tespit ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada adı edilenlerin Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak içinde oldukları tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak Nouman Sabır, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak ZPN 379 plakalı araç emare olarak alınmış olup adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıları Güney Kıbrıs’a geçireceği iddia edilen zanlı 14 Mustafa Eğmez’in polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılardan bazıları ailelerine ulaşmak istediklerini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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