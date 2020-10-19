Gizlice girerek Maraş’ın kapalı bölgesini fotoğraf çekerken yakalandılar

Mağusa’da Şehir Merkezi ile Derinya Kara Giriş Kapısı arasında bulunan yol güzergahı üzerindeki bir yerden tellerle çevrili olan Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girdikleri ve fotoğraf çektikleri tespit edilen iki Rum vatandaşı tutuklandı.

Yetkililerden elde edilen bilgilere göre 29 yaşlarındaki G.K ile S.T, 17 Ekim 2020 tarihinde Mağusa Şehir Merkezi ile Derinya Kara Giriş Kapısı arasında bulunan yol güzergahı üzerindeki bir yerden tellerle çevrili olan askeri yasak bölgeye gizlice giriş yaptı.

1’inci Derece Askeri yasak bölgeyi ihlal eden G.K ile S.T polis ekipleri tarafından Maraş’ın kapalı bölgesinde fotoğraf çekerken polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

“Askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve fotoğraflama” suçlamaları ile dün Askeri Mahkeme’ye çıkarılan zanlı G.K ile S.T hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk süresi temin edildiği öğrenildi.

BELİRLENEN BÖLGELER ZİYARETE AÇIK

Bilindiği üzere, 6 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçimlerden önceki Başbakan olduğu dönemde yaptıkları basın açıklaması ile Maraş’ın bir bölümü 8 Ekim 2020 tarihinde saat 12:00 itibari ile sivillerin ziyaretine açıldı. Bu kapsamda, TC ve KKTC vatandaşı ile yabancı uyruklu ayrımı yapılmaksızın bölgeyi gezmek isteyen tüm sivil ziyaretçilerin yaya olarak saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun yanında yeni açılan giriş noktasından bölgeye giriş yapıp belirlenen bölgelerin ziyaret edilmesine izin verildi.

MARAŞ ZİYARETİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Maraş’ın sivil halkın ziyaretine açılan bölümde uyulması gereken kurallar;

Bölgeyi ziyaret gündüz ilan edilen saatlerde yaya olarak gerçekleştirilebilecektir. Maraş’ın kapalı kesimini gezecek olan ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda işaretle belirtilen bölgeye kadar (Askeri tesisler hariç olmak üzere) olan alanı gezebilecek, denize girebileceklerdir. Denize girişlerde emniyet alınması kişisel sorumluluktur. Aileler, çocuklarının sorumluluğunu taşıyacaklardır. Bölgede can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkılmaması, hiçbir binaya girilmemesi, yabani ve zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinde dolaşılmaması, bölgedeki işaret ve levhalarda ikaz ve uyarılara uyulması önem arz etmektedir. Ziyaret esnasında, sadece dolaşıma açık bölgelerden dron kullanımı hariç, fotoğraf alınabilecektir. Ancak bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nene çıkarılmayacaktır. Maraş bölgesinde bol miktarda olduğu bilinen ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile fosseptik çukurları nedeni ile yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir. Bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar can güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Bu nedenle binaların açığında bulunulması ve yaklaşılmaması önerilmektedir. Yangına karşı tedbir amaçlı ateş yakmayın. Tamamen söndürülmemiş izmaritleri yere atmayınız. Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat hattını arayarak veya bölgede bulunan güvenlik görevlilerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu uygulamanın geliştirilmesine, güvenlik kurallarına uymanız katkı sağlayacaktır.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI