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Gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 1. Derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalan zanlı Courage Imatitikua tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Kasım 2019 Cumartesi 14:39
Gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı Courage Imatitikua’nın 30 Kasım 2019 tarihinde saat 05.00 sıralarında Lefkoşa’da 1. Derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden taksim sahasından yetkili makamdan izinsiz bir şekilde gizlice GKRY ye geçmeye çalıştığı bir sırada görevli askerler tarafından suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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