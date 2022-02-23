GKK askeri öğrenci temin edecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim yılı kapsamında askeri öğrenci temini yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2022 yılı askeri öğrenci temin faaliyetli kapsamında başvuruların 30 Mayıs’ta başlayıp, 1 Temmuz tarihine kadar süreceği ve başvuruların şahsen yapılacağı bildirildi.

Başvurunun geçerli olması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, başvuruların 7 Mart tarihine kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.

GKK’dan yapılan açıklamada, “Geleceğin mücahit komutanı olmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 7 Mart 2022 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapması gerekmektedir” denildi.