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GKK: Bölgede emniyet tam olarak sağlandı

“TÜM TEDBİRLER ALINDI, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME HEYETİ OLUŞTURULDU…

12 Eylül 2019 Perşembe 09:18
GKK: Bölgede emniyet tam olarak sağlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamaların bu sabah saat 05.00’ten itibaren durduğunu duyurdu.

Açıklamada, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı kaydedilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tüm tedbirlerin alındığının da ifade edildiği açıklamada, olayla ilgili inceleme heyeti oluşturulduğu, patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışma başlatıldığını kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri tarafından, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri ile karadan, sahil güvenlik botları ile denizden saat 02.00’den itibaren bölgede gerekli tedbirleri alınmıştır. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış, saat 05.00’ten itibaren patlamalar durmuştur. Olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.”

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