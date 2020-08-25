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GKK: “COVİD-19 TEDBİRLERİ TAVİZ VERİLMEDEN UYGULANIYOR”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) COVİD-19 tedbirlerinin taviz verilmeden uygulandığını, GKK’da görev yapan, yarı zamanlı olarak da bir şirkette çalışan bir hekimin ve hekimle temaslı olabileceği değerlendirilen personelin karantinaya alındığını, ilk testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

25 Ağustos 2020 Salı 11:06
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GKK: “COVİD-19 TEDBİRLERİ TAVİZ VERİLMEDEN UYGULANIYOR”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) COVİD-19 tedbirlerinin taviz verilmeden uygulandığını, GKK’da görev yapan, yarı zamanlı olarak da bir şirkette çalışan bir hekimin ve hekimle temaslı olabileceği değerlendirilen personelin karantinaya alındığını, ilk testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olan, bir şirkette de yarı zamanlı olarak çalışan bir doktorun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, söz konusu askeri birlik karantinaya alındı haberi basında yer almıştır.

Konu ilk tespitten itibaren hassasiyetle takip edildi, anılan doktor ile temaslı olabileceği değerlendirilen personel tespit edilerek karantina süreci başlatıldı, PCR testleri yapıldı. İlk yaptırılan test sonuçlarının negatif olduğu bilgisi alınmıştır. COVİD-19 tedbirleri taviz verilmeden uygulanmaya devam edilmektedir.”

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