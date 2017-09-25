GKK Komutanı Eroğlu'nu ziyaret etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı kabul etti.

Derviş Eroğlu, Tuğgeneral Algan’ı bu görevde görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, yani görevinde başarılar diledi.

GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Eroğlu’na plaket takdim ederek, “Bu göreve gelmekten çok mutluyum elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öte yandan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir soru üzerine, Türkiye’nin Irak referandumuna tavrını net şekilde ortaya koyduğunu, önemli olanın bundan sonraki hareket tarzı olduğunu söyledi.

Bu referanduma karşı çıkan devletlerin durumunun ne olacağını bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Eroğlu, referandumla başlayan gerginliğin evet çıkması halinde yeni huzursuzluklar yaratacağını belirtti.

Eroğlu, Türkiye’nin sınırlarındaki huzursuzlukların sona ermesini temenni etti.