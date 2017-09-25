Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

GKK Komutanı Eroğlu'nu ziyaret etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı kabul etti...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:58
GKK Komutanı Eroğlu'nu ziyaret etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı kabul etti.

Derviş Eroğlu, Tuğgeneral Algan’ı bu görevde görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, yani görevinde başarılar diledi.

GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Eroğlu’na plaket takdim ederek, “Bu göreve gelmekten çok mutluyum elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öte yandan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir soru üzerine, Türkiye’nin Irak referandumuna tavrını net şekilde ortaya koyduğunu, önemli olanın bundan sonraki hareket tarzı olduğunu söyledi.

Bu referanduma karşı çıkan devletlerin durumunun ne olacağını bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Eroğlu, referandumla başlayan gerginliğin evet çıkması halinde yeni huzursuzluklar yaratacağını belirtti.

Eroğlu, Türkiye’nin sınırlarındaki huzursuzlukların sona ermesini temenni etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Albay Özdirek yaşamını yitirdi
Emekli Albay Özdirek yaşamını yitirdi
“İhracat İstisnası Tüzüğü” onaylandı
“İhracat İstisnası Tüzüğü” onaylandı
Özdenefe: "Dava sonucu emsal teşkil edecek"
Özdenefe: "Dava sonucu emsal teşkil edecek"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim