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GKK Sahil Güvenlik botları iki İngiliz kazazedeyi kurtardı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botları, Dipkarpaz açıklarında su alan Lady Morag isimli gezi teknesinden Mayday çağrısı sonrasında müdahalede bulunarak, teknede bulunan iki İngiltere uyruklu kazazedeyi kurtardı.

04 Eylül 2022 Pazar 13:33
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GKK Sahil Güvenlik botları iki İngiliz kazazedeyi kurtardı


Lefkoşa, 4 Eylül 22 (TAK): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botları, Dipkarpaz açıklarında su alan Lady Morag isimli gezi teknesinden Mayday çağrısı sonrasında müdahalede bulunarak, teknede bulunan iki İngiltere uyruklu kazazedeyi kurtardı.

GKK Sahil Güvenlik botları tarafından icra edilen kurtarma faaliyeti neticesinde teknede bulunan iki kazazededen birinin yaralı ve yatar pozisyonda olduğu, teknenin baş taraftan su aldığı tespit edildi. Tekne, Gazimağusa limanına çekildi.

Kurtarılan İngiliz kazazedelerin isimlerinin Stephen Andrew Tams ve Derek Tams olduğu açıklandı.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“3 Eylül tarihinde saat 00.30 Lady Morag isimli gezi teknesinden Dipkarpaz Zafer Burnunun 1 mil doğusunda Mayday çağrısı alınması sonrasında, Güv.K.K.lığı Sahil Güvenlik botları tarafından müdahale edilerek, söz konusu gezi teknesindeki 2 kişiden birinin yaralı ve yatar pozisyonda olduğu, teknenin baş taraftan su aldığı tespit edilerek, icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde, ilgili tekne Sahil Güvenlik botları tarafından yedeklenerek Gazi Mağusa limanına çekilmek üzere intikal etmiş ve teknede bulunan İngiliz uyruklu  Stephen Andrew Tams (E-54) ve Derek Tams (E-77) isimli kazazedeler  112 Acil Servis Ambulansına teslim edilmiştir”.

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıSahil Güvenlik BotlarıLady Morag
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