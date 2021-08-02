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GKK’da Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:07
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GKK’da Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu

Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargahı bahçesinde yer alan resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Resepsiyonda konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın TMT’den aldığı şanlı görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Resepsiyonda konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıl dönümlerini kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.
Topaloğlu, Kıbrıs’ın fetih tarihçesinden de bahsettiği konuşmasında, adanın Rumların Enosis hayallerini gerçekleştirmek ve adadaki Türk varlığına son vermek için başlattığı girişimlere karşı Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine sahne olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin desteği ile kurulan TMT öncülüğünde haklarını, malını ve canını koruduğunu dile getiren Topaloğlu, 1974’te gerçekleştirilen 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğunu belirtti.

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1 Ağustos 1976’da TMT’den aldığı şanlı görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun konuşmasını  ardından resepsiyon müzik dinletisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tarihçesini anlatan slayt gösterisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun konseriyle sona erdi.

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Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıKuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu
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