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GKK’dan, Bedelli Askerlik Duyurusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 64’üncü Dönem Bedelli Askerlik yoklamasının, 5 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:16
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GKK’dan, Bedelli Askerlik Duyurusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Bedelli Askerlik konusundaki duyurusunda, yoklamanın, Lefkoşa ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde 08.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacağını belirtti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın duyurusu şöyle;
“1. 64’üncü Dönem Bedelli Askerlik yoklaması, 05 Temmuz 2021 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) 08.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacaktır. 
2. Bedelli askerlik yapmak maksadıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapanlar ve kendilerine bu yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen / gönderilen yükümlüler, yoklamaya gelirken aşağıda belirtilen belgeleri beraberinde bulunduracaktır.
a. KKTC kimlik kartı,
b. T.C. kimlik kartı ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği (çift uyruklular için),
c. KKTC doğum kayıt belgesi,
ç. Pasaport, 
d. Polis Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden alacakları KKTC’ne giriş - çıkış belgesi (deniz - hava, kara ve barkotlu geçiş dökümleri),
e. Bedelli askerlik ücretini yatırdığına dair dekont, 
f. Sağlık problemi olanların, sağlık raporu ve 12 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
3. Son yoklamaya gelenlerin Covid-19 Pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, maske takmaları, ayrıca kendilerine verilen randevu zamanına uyması önem arz etmektedir.
4. Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacak ve bedelli / özel statüde askerlik hakkını kaybedeceklerdir.
5. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir”

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıBedelli Askerlik
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