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GKK:Koruçam burnu açıklarında 21 düzensiz göçmen tespit edildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) yaptığı açıklamada Koruçam burnu açıklarında 21 düzensiz göçmen tespit edildiğini duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 20:56
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GKK:Koruçam burnu açıklarında 21 düzensiz göçmen tespit edildi

GKK açıklamasında;

‘Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye istinaden ortak yürütülen operasyonda yapılan keşif ve devriye görevi kapsamında Koruçam burnu açıklarında 1 adet düzensiz göçmen teknesi tespit edilmiştir. Tekne içerisinde 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve göçmenler “T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında T.C. Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edilmiştir.’ denildi.
        
        
         

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