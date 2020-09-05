GLAPSİDES PLAJI’NDA PREFABRİK EVİN NE İŞİ VAR?

“2 YIL ÖNCE ÇEVRE DAİRESİ CEZA VERDİ”

Mağusa’da Glapsides Plajı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından Gündem Kıbrıs’a yapılan ihbarda, Glapsides Plajı’na yapılan prefabrik evin doğayı katlettiği ve görüntü kirliliğine yol açtığı söylendi. Söz konusu prefabrik yapının 2 yıl önce nadide mimoza çiçekleri üzerine kurulduğu için Çevre Koruma Dairesi tarafından cezaya çarptırıldığı, ancak buna rağmen hala daha bölgeden kaldırılmadığı bilgisi verildi. Prefabrik ev sahiplerinin belediye meclis üyesinin bir yakını olduğunu söyleyen vatandaşlar, ilgili kişilerin bu durumdan dolayı kendilerini dokunulmaz olarak gördüklerini ve prefabrik evinde bu nedenle hala daha kaldırılmadığını iddia etti.

“MAKAMLARINI KULLANIYORLAR”

Mağusa’nın güzide plajlarından biri olan Glapsides’e yakışmayan bir görüntü ortaya çıkaran prefabrik ev aynı zamanda doğaya da büyük zarar veriyor. Bölge sakinleri tarafından doğayı katlederek plaja yapılan prefabrik ev koruma altında olan Caretta Caretta yuvalarına ve Mimoza çiçeklerine zarar vererek, bölgede bulunan nesillerinin tükenmesine neden olduğu iddia ediliyor. Söz konusu prefabrik evin yanında bulunan özel aracın ise bu kadar kalabalık bir yere nasıl girebileceğini de sorgulayan vatandaşlar, doğaya tecavüz etmek için makamların böyle kullanılmaması gerektiğini savundu.

“DOĞA KATLEDİLİYOR, YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Yetkililerden acilen yardım talebinde bulunan bölge sakinleri “Söz konusu evin yanına yeni bir ev yapmak için temel atma hazırlığı içindeler. Yetkilileri göreve davet ediyor ve doğayı katlederek yapılan bu yapılaşmanın bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın doğası katlediliyor” çağrısında bulundular.