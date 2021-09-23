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Global Development Eğitim Ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama

Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama...

23 Eylül 2021 Perşembe 13:03
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Global Development Eğitim Ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı ‘1111 Yardım Çağrı Merkezi’ndeki işlemleri yürüten, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanlarından C.M, Şubat ve Eylül ayları arasında aşı olmayan birçok kişiye kayıt yaptırarak sahte Adapass düzenlediği gerekçesiyle dün tutuklanmıştı.

Zanlı C.M’nin bu işlemleri para karşılığında yaptığı polis tarafından mahkemede aktarılmıştı. 

Soruşturmaya yönelik dün öğle saatlerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olduğu öğrenilen, zanlı S.F de mahkemeye çıkarılmıştı

Yaşanan durum karşısında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Dünyada bir anda başlayan ve çok kısa sürede ülkemizi de etkileyen pandemi süresi içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından Aşı Bilgi Sistemi 2021 yılı başında devreye alındı.

Mayıs ayında sistem geliştirilerek “1111 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” çatısı altında toplandı. Sadece personel giderleri karşılanarak firmamız gönüllük esasında pandemi sürecini ülkemizin ve vatandaşlarımızın aşıya ve diğer Sağlık Bakanlığı süreçlerine en hızlı şekilde ulaşmaları için özveri ile çalışmıştır.

Bu süreçte sistemlerimiz tarafından aylık ortalama 60.000 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. İlk günden bugüne toplamda 1.885 saat 34 dakika 57 saniye vatandaşlarımız ile görüşülmüş ve hepsi kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile ortak oluşturulan Whatsapp İletişim Hattı üzerinden de vatandaşlarımızdan gelen bilgi ve belgeler yine ekibimizin mesai saati gözetmeden çözüm odaklı yaklaşımı ile koordine edilmiş ve yaklaşık 20.000 vatandaşımızın sistemler üzerindeki kayıtları tarafımızca oluşturulmuştur.

Yoğunluğun ve taleplerin hızlı karşılanabilmesi adına sistem şuan için Ada genelinde tüm hastanelerde, aşı merkezlerinde, Sağlık Bakanlığında ve 1111 Çağrı Merkezinde görevli personellerde açık.

21.09.2021 tarihinde çalışanımıza ithaf edilen suçlama, diğer ekip arkadaşlarımız bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. Pandemi sürecinde tek amacı ülkemiz ve vatandaşlarımız için çalışmak olan firmamızın böylesine üzücü bir olay ile anılması hepimizi derinden etkilemiştir.

Konunun halen polisin bilgisinde olması ve soruşturmanın devam ettiğini hatırlatmak isteriz. Biz, firma olarak bu süreçte gerçeğin ortaya çıkması adına polise her türlü emare ve bulgulara ulaşabilmesi adına yardımcı olmaktayız.

Konu üzerinden sırf karalama kampanyası arzusunda olanlar içinde, aynı bilgi ve bulguları kendileri ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile kamuoyuna bildirmek isteriz.

Global Development Eğitim ve Danışmanlık

Direktör

Duygu EROĞLU

Son Güncelleme: 23.09.2021 14:22
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