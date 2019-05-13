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Gnçtrkcll, UKÜ 21. Bahar Şenlikleri’ndeydi

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in gençlik markası Gnçtrkcll Kıbrıs’ın iletişim sponsorluğunda UKÜ 21. Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:57
Gnçtrkcll, UKÜ 21. Bahar Şenlikleri’ndeydi
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Gnçtrkcll Kıbrıs’ın iletişim sponsorluğunda, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen UKÜ 21. Bahar Şenlikleri "Yaşa, Öğren ve Paylaş/Live Learn&Share" temasıyla 7 Mayıs Salı günü başlayıp 11 Mayıs Cumatesi günü sonlandı. UKÜ kampüsünde gerçekleşen etkinliklerde 109 farklı ülkeden gelen öğrencilerin diğer kültürleri tanıması, birbirleriyle kaynaşması ve sanatla buluşmaları amaçlandı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan UKÜ 21. Bahar Şenlikleri’nde Türkiye’nin önemli sanatçılarından Simge Sağın’ın yanı sıra Buray, Grup Frekans ve Otilia sahne aldı.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell'in sponsorluğundaki tüm şenliklerde olduğu gibi, ülkenin en büyük gençlik organizasyonu Gnçtrkcll de festivaldeki yerini aldı. Bahar Şenlikleri boyunca GNÇ Kıbrıs BiP kanalını takip edenler ve şenlik alanında Gnçtrkcll Kıbrıs standını ziyaret edenler birbirinden şahane hediyeler kazanma şansı kazanma şansı yakaladı.

Arkadaşını Getir 1 GB İnterneti Kap!
 

Mobil iletişim ve teknolojideki liderliğini gençlerin yanında olarak etkinlikleriyle ve hediyeleriyle bütünleştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell,  festival boyunca, GNÇ Kıbrıs BiP kanalını takip etmeyen arkadaşını Gnçtrkcll standına getiren ve kanalı takip ettiren Gnçtrkcll’lilere 1 GB internet kazandırdı.

Gnçtrkcll Ürün Yöneticisi Tolga Naneci GNÇ Kıbrıs BiP kanalı ilgili açıklama yaptı. Naneci, yaptığı açıklamada Gnçtrkcll markasının GNÇ Kıbrıs BiP kanalı üzerinden yapacağı kampanyalar ile sürpriz hediyeler vermeye devam edeceğini ve Gnçtrkcll’liler için ada genelinde sunulan avantajların ve sürpriz hediyelerin GNÇ Kıbrıs BiP kanalından takip edilebileceğini söyledi.

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