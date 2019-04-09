Gnçtrkcll’den 100 bin GB İnternet Hediye

25 bin takipçiye ulaşarak adanın en çok takip edilen sosyal medya kanalı olan GNÇ Kıbrıs BİP Kanalı yeni sürprizlerle takipçilerini sevindirmeyi sürdürüyor.

Adada yine bir ilke imza atan Kuzey Kıbrıs Turkcell, GNÇ Kıbrıs BiP kanalı ile gençlere Mayıs ayı sonuna kadar 10 GB’a varan internet hediye etmeye başladı.

Hediye seçme özgürlüğü ile Gnçtrkcll’lilere bahar sürprizleri yaşatan Kuzey Kıbrıs Turkcell takipçi gençlere GNÇ Kıbrıs BiP kanalı içinde yaptıkları seçimle Instagram, Facebook veya diledikleri alanda kullanabilecekleri internet hediye ediyor.

Adada böylesi ilk kez yaşanan interaktif BiP uygulaması aracılığıyla GNÇ #SenSeç kampanyası ile yaklaşık 15 bin Gnçtrkcll müşterisine 100 bin GB hediye edildi. Bugüne kadar GNÇ Kıbrıs BiP kanalından hediye edilen toplam GB 160 bini geçti.

Gnçtrkcll, BiP kanalı üzerinden yapacağı kampanyalar ile sürpriz hediyeler vermeye devam edeceğini bildirdi.

Gençler Aradıkları Her Şeyi Bulabiliyor

Adadaki etkinlikler, Gnçtrkcll’liler için ada genelinde sunulan avantajlar ve sürpriz hediyeler GNÇ Kıbrıs BiP kanalından takip edilebilir.

GNÇ Kıbrıs kanalını, BiP uygulaması keşfet bölümünden “GNÇ Kıbrıs” olarak aratarak bulup takip etmek mümkün.



