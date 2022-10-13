Göç yasası-imza, kanser ilacı ve asgari ücretli!

Yanılmıyorsam 2009 yılıydı.. Dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ekonomik programlar çerçevesinde önüne konulan bugün “göç yasası” diye adlandırılan yasa ile ilgili ciddi sıkıntı yaşadı..

Doğru olmadığını düşündüğü bu yasa nedeniyle hükümeti bırakıp erken seçime gitti..

CTP gitti hükümete UBP geldi.. Söz konusu yasa Meclis’ten geçirildi..

Bu yasa ile sözüm ona kamuya girişe özenilmeyecekti – ki o dönemler de yazıp çiziyorduk bunun böyle olmayacağı uyarısında bulunmuştuk-. Kamu sadece maaş için tercih edilmiyor, “İş yapmama” adına da kamu talebi var ki; bu durum için henüz bir adım atılmadı.. Yani kamuda verimlilikten bahsediyorum, hak getire!

“Devletin maliyesine de külfet gelmeyecek” dendi. Evet kısa vadede öyle oldu ama uzun vadede yine sıfırlandık maalesef!

Şimdilerde yani 12 yıl sonra bu adaletsizlik bir nebze düzeltildi diye, hükümet de sendikalar da bu yasayla istihdam edilenler de mutlu..

Peki bu adaletsiz dediğimiz durum bir sürpriz miydi yoksa bir tercih mi?

İşe başvuran vatandaşımız maaşının ne kadar olacağını da biliyordu, işe girdiği zaman kendisiyle ayni işi yapıp daha yüksek maaş alanın olduğundan da haberdardı…

Tek dert kamuya girmekti..

Ama insanoğlu işte… İster memur olsun, ister öğretmen işe girene kadar her türlü taklayı atarız, sonra da “eşit işe eşit ücret” diye yollara dökülürüz..

12 yıllık bir samimiyetsizlik…

Bunları kaleme aldım diye okuyanların tepki göstermesini anlayışla da karşılıyorum ama benim asıl değinmek istediğim konu 800 ile 200 TL maaş artışı ile bu arkadaşlar ne yapacak?

Zengin mi olacaklar? Elbette hayır!

İmza resimlerinin kimi gazeteleri süslediği gün çok manidar bir başka manşet vardı..

“Kanser hastalarına ilaç yok”

Neden peki? Çünkü Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’na gerekli maddi desteği ayıramıyor. Yani para yok.. Ama o olmayan para nasılsa maaş artışına bulunuveriyor!

İşte popülizme çok çarpıcı bir örnek! Oysa buraya harcanan miktarın karşılığında kanser ilacı alınsa daha iyi olmaz mıydı acaba?

Zaten 800 TL artış alan da Allah göstermesin bu illete yakalansa ya da ailesinden birinin başına gelse o ilaca muhtaç.. 800 TL ile ilacın i’sini alamazsınız!

Kısa günün karına odaklanıyoruz nasılsa.. Maaş artışına da 13’üncüye de kaynak var, olmazsa yer yerinden oynar ama kanser ilacı olmadığı için yaşanan ölümlere ne kadar da sessiziz değil mi?

Hayat tercihlerden ibarettir aslında.. Bizim tercihimiz de bu maalesef! Baksanıza herkes mutlu!

Ya açlık sınırı altında çalışmak zorunda bırakılan kesim.. Hiç düşündük mü hallerini?

8600 TL asgari ücret ile geçinmeye çalışan insanlar bu ülkede görmezden gelinmeye devam ediyor.

Devlette var olan para ancak da kamuda üleşmeye yetiyor, kamudan uzaktaysan gözden de gönülden de ıraksın zira!

Şanslıysan git Güney’e işçi ol, o şansın yoksa ya git başka bir memlekete ya da çal, dolandır yap işte bir şeyler geçinmeye çalış!

Devlet babanın özel sektör çalışanına mesajı bu.. “Ya git, ya da çal!”

Neyse imzalar atıldı, yüzler gülüyor.. Hayırlı olsun..

Kanser ilacı da olmayı versin, açlık sınırının altındaki özel sektörlü de ne hali varsa görsün!..