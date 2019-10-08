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Göçmenköy bölge sakinleri dert yandı

08 Ekim 2019 Salı 15:59
Göçmenköy bölge sakinleri dert yandı

 “Ne yolumuz kaldı, ne kaldırımlarımız. Mahallemiz şantiye alanına döndü, yetkililerden yardım bekliyoruz”

(Kamalı Haber) - Göçmenköy Rauf Raif Denktaş caddesinde yaşayan bölge sakinleri uzun süredir ses kirliği ve trafik nedeniyle dertli. Bölge sakinleri, cadde üzerinde bulunan bir şirketin kaçak yapılaşma ve yarattığı trafik nedeniyle kaldırımları ve yolu işgal ettiğini dile getirdi. Mahalleli, bir hırdavat şirketinin hafriyat ve hırdavat nakliyatları sebebiyle trafiğin sıkıştığını ve büyük ses kirliliğine sebep olduklarını söyledi. Aynı şirketin kaldırım üzerine yapılan kaçak inşaatı da olduğunu ileri süren bölge sakinleri “ne yolumuz kaldı, ne kaldırımlarımız. Mahallemiz şantiye alanına döndü” diye dert yandı. Bölgeliler “yetkililerden beklentimiz derhal konuya müdahale etmeleridir” diyerek Lefkoşa Türk Belediyesi ve devletin gerekli birimlerini göreve davet etti.

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Göçmenköy
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