Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Göçmenköy'de FETÖ baskını: 1 tutuklu

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı C.Ş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:00
674 Okunma
Göçmenköy'de FETÖ baskını: 1 tutuklu

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı C.Ş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemali Çiftçi, zanlı C.Ş’nin 16. Haziran 2020 tarihinde Göçmenköy’deki ikametgâhında yasadışı cemiyete üye olmak suçlamasıyla evinde yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
GöçmenköyFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlı kan ve idrar örneği vermedi
Zanlı kan ve idrar örneği vermedi
Yerli üretim kolonya ve yüzey temizleyici
Yerli üretim kolonya ve yüzey temizleyici
Komite toplandı
Komite toplandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim