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Göçmenköy'de kaza!

Göçmenköy'de iki aracın karıştığı kaza korkuttu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 18:44
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Göçmenköy'de kaza!

Göçmenköy'de trafik kazası meydana geldi.

İki aracın karıştığı kaza, yürekleri ağza getirdi.

Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polisin olay yerinde incelemesi sürerken, henüz kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Göçmenköy
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