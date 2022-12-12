Göçmenköy ve Akçay’da yangın

Göçmenköy’de dün gece Mustafa Karaduman’a ait ahşaptan mamul ambar olarak kullanılan kapalı depoda meydana gelen yangın sonucu, depo ve içerisinde bulunan muhtelif inşaat malzemeleri ile aletler yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 03.00’te Akçay’da Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut Çakır’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında, aracın ön kısmı ve Erol Çuvalcıoğlu’na ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar gördü.