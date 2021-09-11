Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Göçmenköy’de sorunlu kavşakta yine kaza

Göçmenköy’de birçok kazanın yaşandığı noktada yine trafik kazası yaşandı. Sorunlu kavşakta yaşanan kazada yaralanma olmadı...

11 Eylül 2021 Cumartesi 23:11
274 Okunma
Göçmenköy’de sorunlu kavşakta yine kaza

Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi üzerinde birçok kazanın yaşandığı kavşakta bu gece yine trafik kazası meydana geldi.

Sorunlu dört yol kavşağında yaşanan ve iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmaması yürekleri su serpti.

BÖLGE HALKI, YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI İSTEMİŞTİ..

Daha önce de birçok kazanın olduğu noktada, özellikle bölge halkı yaşananları belediye ve Karayolları Dairesi’ne giderek şikayet etmiş, söz konusu yerde önlem alınmasını istemişti.

Sorunlu kavşakta yine kazanın meydana gelmesi, bölgelilerin de yeniden tepkisini topladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c87-LEFKOSA/n392377-sorunlu-kavsaktaki-kaza-ucuz-atlatildi

Son Güncelleme: 12.09.2021 00:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da Cafe No8 Cıvıl Cıvıl
Gazimağusa'da Cafe No8 Cıvıl Cıvıl
Cem Dana Lunaparkı, çocukların eğlence merkezi oldu
Cem Dana Lunaparkı, çocukların eğlence merkezi oldu
Polis Basın Subaylığı'ndan Açıklama
Polis Basın Subaylığı'ndan Açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim