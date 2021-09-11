Göçmenköy’de sorunlu kavşakta yine kaza

Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi üzerinde birçok kazanın yaşandığı kavşakta bu gece yine trafik kazası meydana geldi.

Sorunlu dört yol kavşağında yaşanan ve iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmaması yürekleri su serpti.

BÖLGE HALKI, YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI İSTEMİŞTİ..

Daha önce de birçok kazanın olduğu noktada, özellikle bölge halkı yaşananları belediye ve Karayolları Dairesi’ne giderek şikayet etmiş, söz konusu yerde önlem alınmasını istemişti.

Sorunlu kavşakta yine kazanın meydana gelmesi, bölgelilerin de yeniden tepkisini topladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c87-LEFKOSA/n392377-sorunlu-kavsaktaki-kaza-ucuz-atlatildi