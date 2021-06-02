Göçmenköy’de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.06.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Göçmenköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; L.M.W.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 13 paket halinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.