Göğsümüzü Kabarttılar

2019 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, dün İzmir Bostanlı Plajı’nda tamamlandı.
Ülkemiz voleybolcularından Merve Çelebi ve Bahanur Gökalp ikilisi finalde Aleksandrova/Kyoseva ikilisini 2-0 yenerek şampiyon olurken
Üçüncülük mücadelesinde; rakibi Ramadani/Sylejmani (Kosova) ikilisini 2-0 mağlup eden Buğra Eryıldız ve Burcu Atasoy ikilisi turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
(BRT)
Merve Çelebi; Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu'nun efsane öğretmeni..Spora gönül vermiş,özveri ile çocuklara sporu sevdirmeye çalışan mükemmel bir sporcu ve öğretmen..İyi ki seni tanımışız, iki ki senin gibi bir öğretmene sahip çocuklarımız..