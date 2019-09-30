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Göğsümüzü Kabarttılar

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:17
Göğsümüzü Kabarttılar

2019 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, dün İzmir Bostanlı Plajı’nda tamamlandı.

Ülkemiz voleybolcularından Merve Çelebi ve Bahanur Gökalp ikilisi finalde Aleksandrova/Kyoseva ikilisini 2-0 yenerek şampiyon olurken

Üçüncülük mücadelesinde; rakibi Ramadani/Sylejmani (Kosova) ikilisini  2-0 mağlup eden Buğra Eryıldız ve Burcu Atasoy ikilisi turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Merve ÇelebiBahanur Gökalp
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Doğa (Veli) 2019-09-30 09:33:49

Merve Çelebi; Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu'nun efsane öğretmeni..Spora gönül vermiş,özveri ile çocuklara sporu sevdirmeye çalışan mükemmel bir sporcu ve öğretmen..İyi ki seni tanımışız, iki ki senin gibi bir öğretmene sahip çocuklarımız..

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