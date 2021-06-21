Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi

Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Ülkede öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak ve yağış anında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:14
773 Okunma
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Sarı alarm veren Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi ise şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı öngörüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) açıklamalarda bulunan Meteoroloji Dairesi Hava Tahminleri Ekip Şefi Rüstem Aygünlü, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Gök gürültülü sağanağın ağırlıklı olarak iç kesimlerde etkili olacağı ve yağış esnasında kuvvetli rüzgarın da beklendiği belirtildi. Yağışların saat 17.00’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı son hava raporuna göre, bölgede beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanakla yer yer, özellikle batı kesimlerde, metrekareye 21-50 kg yağmurun düşmesi öngörülüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara yağış anında tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ

Öte yandan, Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi bugün öğlen 12.00’den akşam 18.00’e kadar sarı alarm uyarısı verdi.

Rum haber kaynaklarına göre, önümüzdeki saatlerde adada gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Bu havanın özellikle iç kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat kaygan yol!
Dikkat kaygan yol!
KKTC'ye seyahat edecek olanlara uyarı!
KKTC'ye seyahat edecek olanlara uyarı!
Türkiye KKTC'ye bugün 50 bin doz aşı gelecek
Türkiye KKTC'ye bugün 50 bin doz aşı gelecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim