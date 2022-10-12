Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
banner107
Flaş Haber
Üstel imzayı atıyor
Kapat

Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Serin ve nemli havanın etkili olmasının öngörüldüğü önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba 09:16
839 Okunma
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor



Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün bulutlu, diğer günler yer yer sağanak yağmurlu, hafta sonu ise sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC, ikinci yarısında ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA... 12 Yaşındaki Arda, trafik kurbanı...
SON DAKİKA... 12 Yaşındaki Arda, trafik kurbanı...
Uzun süreli elektrik kesintisi
Uzun süreli elektrik kesintisi
El-Sen, eylem sürecini başlattı
El-Sen, eylem sürecini başlattı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim