Gök yüzündeki ışık merak uyandırdı!

Ercan Havalimanı yakınlarında gök yüzünde görülen parlak ışık merak uyandırdı. Bir vatandaşın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Videoyu paylaşan vatandaş gök yüzündeki parlak ışığın 20 dakika boyunca aynı noktada kaldığını ve ardından Ercan Havalimanı yakınlarına indiğini yazdı. Öte yandan birçok vatandaş ise “Kıbrıs’ta UFO” yorumlarını yaptı.