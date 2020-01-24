Ercan Havalimanı yakınlarında gök yüzünde görülen parlak ışık merak uyandırdı. Bir vatandaşın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Videoyu paylaşan vatandaş gök yüzündeki parlak ışığın 20 dakika boyunca aynı noktada kaldığını ve ardından Ercan Havalimanı yakınlarına indiğini yazdı. Öte yandan birçok vatandaş ise “Kıbrıs’ta UFO” yorumlarını yaptı.
Gök yüzündeki ışık merak uyandırdı!
24 Ocak 2020 Cuma 21:08
Kumarhaeye geldi .
Ruslardır zaten yakında adayı tanıyacaklar gaza ortak olma koşulu ile