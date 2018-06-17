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Gökçe: "İş dünyasıyla şeffaf ilişki kuracağız"

Ulaş Gökçe kentte her kesimden vatandaşla görüşmeye, fikir almaya devam ediyor.

17 Haziran 2018 Pazar 22:46
Gökçe: "İş dünyasıyla şeffaf ilişki kuracağız"

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe kentte her kesimden vatandaşla görüşmeye, fikir almaya devam ediyor. Özellikle Belediyelerin iş insanlarıyla ilişkisinin şeffaf ve karşılıkılı güvene dayalı olması gerektiğini söyleyen Gökçe, Mağusa’ya yatırım yapan herkese destek olacaklarını belirtti.

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İş insanları “sermaye, yönetimi kontrol ediyor” suçlamasına maruz kalmamak için Belediye ile ilişkilerini sınırlı tuttuğunu söyleyen Gökçe, Belediye Başkanları ise, iş insanlarından aynı nedenle uzak durduklarını bunun doğru olmadığını belirtti. Ulaş Gökçe, İş insanlarının şehre yüksek miktarda yatırım yaparak, hem istihdam yarattıklarını, hem de şehrin ülkedeki rekabet gücünü artırarak istihdam yarattıkları yerin değer kazanmasına neden olduklarını söylerken, belediyenin bu yatırmlara mesafeli duruşuyla, yüksek yatırımla gerçekleşen projelere altyapı hizmetlerini çekinceyle sağlamasının doğru olmadığını belirtti.

Mağusa’yı yatırımcı dostu yaparken, aynı zamanda çalışanların da dostu olacak bir kent modelinin öncülüğünü yapabileceklerini söyleyen Gökçe, Mağusa’yı insan refahını ve adaleti temel alan, yatırımlarının ve gelişiminin, bir imar planı/ gelişim planı çerçevesinde yöneteceklerini belirtti. Kentin bugün hala böyle bir plandan yoksun bir şekilde, adeta bir şantiyeye dönüştüğün söyleyen Ulaş Gökçe, katılımcılık temelinde, ülkemizin yetkin şehir plancılarıyla birlikte, Mağusa’yı bir şantiye olmaktan kurtaracaklarını da ekledi.

Gökçe, Mağusa Belediyesi’nin kent planını uygulamaya koyarken, aynı zamanda da kentin gelişimine ve ekonomisine katkıda bulunacak yatırımların açık destekçisi olacaklarını belirtti. Eş zamanlı olarak tüm yatırımlarda kamuoyu kaygılarına ve yasalara uygunluk aranacağını söyleyen Ulaş Gökçe, çevre, çalışma koşulları, hijyen gibi konularda Belediye olarak uygun çözümler sunarak, yapıcı bir yol üstleneceklerini belirtti.  Gökçe, artık yatırımlar Belediye’nin desteği olmadan değil, Belediye’nin aktif katılımıyla gerçekleştirileceğini de vurguladı.

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