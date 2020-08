GÖKÇEBEL: “DEVLET OKULLARI GERİLETİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Bu kadar hazırlıksız bir şekilde aceleye getirerek okulları açarsak ileride açmak istediğimizde hiç açamayacağız” dedi.

Gökçebel, “Bugün eğitimin kamusal, niteliklş, laik ve dünya sorunlarına cevap verecek şekilde gelişmesini istiyoruz” diyerek, her çocuğa eşit fırsatın sunulabileceği bir kamusal eğitimi arzuladıklarını ve mücadelelerinin bu olduğunu söyledi.

Hükümetin 3 vaka varken her yeri kapattığını söyleyen Gökçebel, şimdi 50 vaka varken ger yerin açıldığını söyledi ve “Bizde okulların açılmasını istiyoruz ama sağlık ve güvenliğin ön planda olduğu bir şekilde istiyoruz” dedi.

Hükümetin bilinçli olarak devlet okullarını geriletmek istediğini de söyleyen Gökçebel, “İdeolojik okullara, parasız kalacak yer, taşıma, beslenme, etüt, yurt dışı gezi, alt yapı ve her türlü olanak sağlanarak aileler cezbedilirken devlet okulları kaderine bilinçli ve kasıtlı terk edilmek istenmektedir” dedi.