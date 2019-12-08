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Gökçek mahkemeye çıkarıldı!

08 Aralık 2019 Pazar 15:20
Gökçek mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen adam öldürme suçundan tutuklanan Arif Gökçek dün mahkemeye çıkarıldı. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının 5 Aralıkta birlikte kordonboyuna gittiği arkadaşı Halil Karakızın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Gökyay, bunun üzerine karakızı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 aralıkta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti. Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 aralıkta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten Gökyay, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Arif Gökçek ise, Halil Karakız’ın 10 yıllık arkadaşı olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Gökçek, “O gün alkol aldık, kordonboyuna gidip,m kayalıklar üzerinde oturdul. Babasıyla ilgili sorunları anlatıp ağladı. Kendini denize bıraktı. Ben yüzme bilmiyorum. Gözümdeki morluk kayalara çarpmam nedeniyle oldu. Benim suçum yok” dedi.

Son Güncelleme: 08.12.2019 15:32
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberArif Gökçek
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