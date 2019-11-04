Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Gökçen Eyri tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Gökçen Eyri dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 17:14
Gökçen Eyri tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olguları aktardı. Polis, zanlı Gökçen Eyri’nin 31 Ekim 2019 tarihinde 12.30 raddelerinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde yönetimindeki TGM 371 plakalı otobüsle, önceden ilkokullardan toplamış olduğu öğrencileri indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için dikkatsizce gereğinden fazla geri geri gittiği esnada konu aracın sol yan kısmında bulunan Demirhan’da sakin Mert Çakır’ı fark etmeyerek, aracın sol ön tekerleği ile Çakır’ın sol ön ayağının üzerinden geçerek, ağır yaralanmasına neden olduğunu anlattı. Polis, 4 yaşındaki Mert Çakır’ın hastaneye kaldırıldığını ve sol ayak femur kısmında parçalı kırık ve Pelviste çıkık olduğunu ve yoğun bakımdan çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 

KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gökçen Eyri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!
Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim