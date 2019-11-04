Gökçen Eyri tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olguları aktardı. Polis, zanlı Gökçen Eyri’nin 31 Ekim 2019 tarihinde 12.30 raddelerinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde yönetimindeki TGM 371 plakalı otobüsle, önceden ilkokullardan toplamış olduğu öğrencileri indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için dikkatsizce gereğinden fazla geri geri gittiği esnada konu aracın sol yan kısmında bulunan Demirhan’da sakin Mert Çakır’ı fark etmeyerek, aracın sol ön tekerleği ile Çakır’ın sol ön ayağının üzerinden geçerek, ağır yaralanmasına neden olduğunu anlattı. Polis, 4 yaşındaki Mert Çakır’ın hastaneye kaldırıldığını ve sol ayak femur kısmında parçalı kırık ve Pelviste çıkık olduğunu ve yoğun bakımdan çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,

KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



