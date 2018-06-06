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Gökçe:“Yarış, benimle belediyeyi batıran zihniyet arasında”

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ederken, televizyon ve radyo programlarına da katılmaya ihmal etmiyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:53
Gökçe:“Yarış, benimle belediyeyi batıran zihniyet arasında”

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ederken, televizyon ve radyo programlarına da katılmaya devam ediyor. 

Hafta başından itibaren bölgedeki resmi daireler ve belediyeyi ziyaret eden Gökçe, halktan yoğun ilgi görürken, ziyaret ettiği yerlerde programını anlatırken halkın sonranlarını da dinliyor.

Gökçe yaptığı açıklamalarda, Mağusa’daki seçim yarışının kendisiyle Belediyeyi batıran zihniyet arasında olacağını ve Mağusa’nın geleceği için yarışı kendisinin kazanacağını öne sürdü. 

Adaylardan birinin zaten belediyeyi bu kötü duruma getiren şimdiki belediye başkanı olduğunu iddia eden Gökçe, diğerinin ise onunla beraber belediye meclisinde dört yıl çalışan ve hiçbir muhalefet yapmayan, dört yıl susan bir belediye meclis üyesi olduğunu belirtti. Üçüncü adayın ise şimdiki belediye başkanını destekleyen partinin ilçe başkanı olduğunu ve belediyenin bu durumundan en az onun kadar suçlu olduğunu vurguladı. Bu ekibin, klasik bir “Başkan” yaratmak için çalıştığın söyleyen Gökçe kendilerinin katılımcı, sorunları birlikte çözen, paylaşımcı bir yönetim için çalıştıklarını belirtti.

Halkın bu durumu iyi anladığını ve doğru tercihi yapacağına inandığını belirten Gökçe, halkın kendilerine güvendiğini 25 Haziran günü yeni bir dönemin başlayacağını savundu.

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