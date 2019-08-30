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Gökhan Naim cinayetinde 2. zanlı iade edildi

30 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Gökhan Naim cinayetinde 2. zanlı iade edildi

Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından İmran Arşad’ın da, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 08.15’te BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildiği açıklandı.

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan uyruklu zanlı İmran Arşad’ın, cinayet sonrası Güney Kıbrıs’a kaçtığını, ancak, Komitemitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün Kuzeye iade edildiğini belirtti.
Önen açıklamasında, Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali’nin 9 Ağustos’ta KKTC yetkili makamlarına teslim edilerek mahkemeye çıkarılmasının ardından, cinayetin diğer zanlısı İmran Arşad’ın da Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiğini kaydetti.

Hakkı Önen, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi olarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önemle üzerinde durduğu bu konuda; iki zanlının da geri alınarak, adaletin tecellisine katkı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Önen, “Komitemiz suçluların iadesinin iki toplum arasındaki güvenin artmasına katkısını önemsemektedir.”ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan NaimCinayet
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