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Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ü teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:58
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Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ü teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.Ü'nün Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına “Feri Fail” olduğunu belirtti.

Polis, zanlı C.Ü’nün Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlı C.Ü’ye verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının izahatında para dolu çantayı tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini beyan ettiğini belirtti.

Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının methaldar olduğu suçun ciddiyetine işaret edip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Selin Reis, zanlının tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Reis, zanlıyı tanık olarak dinletti.

Zanlı C.Ü, Zahid Masood’tan olay günü parayı teslim aldığını, Girne’de Pakistan uyruklu bir kişiye verdiğini ve olayın cinayet olduğunu öğrendikten sonra Zahid’ten korkup, polise gidemediğini belirtti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan NaimCinayet
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