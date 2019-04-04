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Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

04 Nisan 2019 Perşembe 09:38
Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yeni gelişme!
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Polis, döviz bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetiyle ilgili bir kişiyi daha tutukladı. Polisteki tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

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Polis Basın Subaylığı, M.A.’nın (E-50) cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantısı görülerek tutuklandığını duyurdu.

Bugüne kadar 9 kişinin tutuklandığı Gökhan Naim cinayetinde, olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz serbest bırakılmış, Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad ise 3 ay süreyle tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti. Bugünkü tutukluyla beraber poliste tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Polis Lefkoşa’da 13 Mart’ta işlenen cinayetle ilgili halen Azmad Ali Virk, Ali Hasan, TanveerAhmad, İmran Arshan ve ZahidMasood adlı kişileri arıyor.

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Son Güncelleme: 04.04.2019 10:25
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Naim
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Tc 2019-04-04 20:40:27

Tutukluk cook para yook

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